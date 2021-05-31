Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)
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Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
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Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu (1) - Haberler
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