Türk akademisyenin uluslararası başarısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla Uluslararası Bipolar Bozukluk Derneğinin (ISBD) verdiği "Genç Araştırmacı Ödülü"ne Türkiye'den layık görülen üçüncü kişi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ceylan, bipolar bozukluk hastalığının kan testi ile anlaşılmasına yönelik çalışmasıyla Uluslararası Bipolar Bozukluk Derneğinin (ISBD) verdiği "Genç Araştırmacı Ödülü"ne Türkiye'den layık görülen üçüncü kişi oldu.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada dünya genelindeki araştırmalara göre her 100 kişiden 1'inde bipolar bozukluğa rastlanabildiğini, yaptığı çalışmanın özellikle hastalığın teşhisi ve biyolojik nedenlerinin anlaşılması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Bilim dünyasının son dönemde kan testi ile psikiyatri hastalıklarına tanı konulup konulamayacağına ilişkin çalışmalar yaptığını bildiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Nasıl ki vücudumuzda demir eksikliğini kan testi ile anlayabiliyorsak bipolar bozukluk için de laboratuvar testleri kullanmak istiyoruz. Ben de araştırmamda bu konu üzerinde yoğunlaştım. Bu alandaki çalışmalara katkı vermek istedim. İnsan vücudunda yaklaşık 2 bin 500 MikroRNA bulunuyor. Bunların 752 tanesi üzerinde araştırma gerçekleştirdim ve bipolar bozukluk olduğunda 4 MikroRNA'nın farklılık gösterdiğini belirledik."

Ceylan, bu çalışmayla daha önce de Türkiye Psikiyatri Derneğinden ödül aldığını belirterek, "Çok emek verdiğim bu araştırmanın, uluslararası alanda da dikkat çekmesi ve ödüle layık görülmesi, beni çok mutlu etti. Ödül, dünya genelinde her yıl sadece 4-6 arası genç araştırmacıya veriliyor. Bu ödülü, Türkiye'den almayı başaran üçüncü kişiyim. Bundan sonra da bipolar bozukluk alanında yeni çalışmalar yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA