Türk akademisyene VDGOOD Technology Factory Uluslararası Organizasyonu'ndan ödül
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Türk akademisyene VDGOOD Technology Factory Uluslararası Organizasyonu'ndan ödül

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Sağlık
Türk akademisyene VDGOOD Technology Factory Uluslararası Organizasyonu'ndan ödül

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aydın, VDGOOD Technology Factory Uluslararası Organizasyonundan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aydın, VDGOOD Technology Factory Uluslararası Organizasyonundan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldı.

Aydın üniversitede düzenlediği basın toplantısında, aldığı ödülle ilgili bilgi verdi.

Organizasyonun oluşturduğu Uluslararası Akademik Komite aracılığıyla yüksek alıntı alan bilimsel araştırmalar ve editörlük yapan bilim insanlarına Uluslararası Bilim İnsanları Ödülü verdiğini belirten Aydın, kendisine gelen davet üzerine başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yabancı menşeli 40 bilimsel dergide editörlük yaptığını ifade eden Aydın, 10 da hakemlikte mükemmellik ödülü aldığını, Kanada'da Albert Einstein ile ilgili çalışmasının uluslararası nitelikteki araştırmalar ve doktora tezlerinde yüksek atıf aldığını dile getirdi.

Yapılan değerlendirmede ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Aydın şöyle konuştu:

"Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye'den iki kişi bu ödülü aldı. Mühendislik-fen ve tıp alanında bilim insanları ödülleri verildi. Ödüller toplam 10 taneydi. VDGOOD Technology Factory'nin Uluslararası Akademik Komitesi, en kapsamlı ödül olan Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü bana layık gördü."

Guatr hastalığıyla ilgili yaptıkları projenin de TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini vurgulayan Aydın, "Guatr hastalığıyla ilgili bir çalışmayı TÜBİTAK'a sunduk. Suyun kurşun ve demir içerikli borularla taşınmasının sakıncalarıyla ilgili bir çalışmaydı. Kurşun içerikli borularda kurşunun iyotu çökerttiği ve insanlarda guatra sebep olduğuna yönelik çalışmamızdı." dedi.

Aydın, toplantının artından Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek aldığı ödülle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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