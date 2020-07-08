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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kurbanlık küçükbaş hayvan sayımız, 138 ülkenin koyun, keçi...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kurbanlığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş hayvan sayımız, tek tek 138 ülkenin koyun, keçi toplam varlığından fazladır.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:
08.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:38

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kurbanlığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş hayvan sayımız, tek tek 138 ülkenin koyun, keçi toplam varlığından fazladır." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yetiştiricilerin yaklaşık 5 milyon koyun ve keçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin koyun ve keçi varlığıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye koyun sayısında dünyada 8'inci, keçi sayısında ise 22'inci sırada. Ülkemiz potansiyelinin harekete geçirilmesi durumunda, kısa bir sürede koyun sayısında ilk 4'e, keçi sayısında ise ilk 12'ye girebilir. Kurbanlığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş hayvan sayımız, tek tek 138 ülkenin koyun, keçi toplam varlığından fazladır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da hedefi olan nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ve kırmızı ette küçükbaş etinin payını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma hedefine en kısa zamanda ulaşabiliriz. Potansiyelin değerlendirilmesi için hayvancılığa verilen destekler sürdürülmelidir."

Çelik, diğer ülkelerin küçükbaş hayvan varlıklarına da değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde kurbanlık için ayrılan küçükbaş hayvan sayısından daha az koyun, keçi varlığına sahip ülkeler içinde Kamerun, Arnavutluk, Vietnam, Küba, Portekiz, Norveç, Venezuela, Sırbistan, Kolombiya, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, Ukrayna, Macaristan, Bosna Hersek gibi ülkeler var. Bunların koyun, keçi varlıkları 1 milyon ile 3,5 milyon baş arasında değişiyor. Lübnan, Filistin, Gürcistan, Kuveyt, Kanada, Makedonya, Moldova, Hırvatistan, Ermenistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Malezya, Jamaika, Katar, Tayland, Avusturya, İsviçre, Slovakya, Güney Kore, İsveç, Polonya, Çekya, Belçika, Finlandiya, Tayvan, Danimarka, Slovenya gibi ülkelerin koyun, keçi varlığı ise 100 bin ile 1 milyon baş arasında seyrediyor."

Kaynak: AA

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