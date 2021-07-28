TTB, endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli aracın aşı olduğunu bildirdi
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TTB, endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli aracın aşı olduğunu bildirdi

TTB, endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli aracın aşı olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tarafından haftalık hazırlanan "TTB Pandemi Bültenleri"nin 10'uncusu "Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu" başlığıyla çevrim içi düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tarafından haftalık hazırlanan "TTB Pandemi Bültenleri"nin 10'uncusu "Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu" başlığıyla çevrim içi düzenlendi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Onur Naci Karahancı, yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 için haftalık bültenler yayınladığını, buna göre geçen hafta veri sayısının yüzde 8'lik artışla 3,8 milyonu geçtiğini söyledi.

Haftalık vaka insidansının bir önceki hafta günlük 490 binden ortalama 540 bine yükseldiğini belirten Karahancı, "Yaklaşık iki aydır azalan haftalık ölümler, son iki haftada yaklaşık 57 bin olarak devam ederken, bu hafta yüzde 21 artışla 69 bine ulaşmıştır. Vaka sayıları 194 milyona ulaşırken önümüzdeki iki hafta içinde 200 milyonu aşması beklenmektedir." diye konuştu.

Karahancı, aşılamanın yaygınlaştırılması çabalarına karşın tüm bölgelerdeki pek çok ülkede vaka artışlarının yaşandığını dile getirdi.

Kovid-19'un epidemiyolojik gözleminin başlangıcından bugüne geçen 18 aydır halen önemini koruduğuna işaret eden Karahancı, şöyle devam etti:

"Bulaşma şeklinde değişim, aşılama kampanyalarının etkinliği ve daha bulaşıcı veya bağışıklamadan kaçma özellikli varyantların ortaya çıkışından etkileneceği için zamanında ve tam bir gözlem, bu değişimleri izleyebilmek için anahtar rol oynamaktadır. Delta varyantının endişe verici olmayanlara göre artış gösterdiğine dair kanıtların arttığı belirtilmektedir. Aşı etkinliği her koşulda tam aşılı ve dolayısıyla son dozun üzerinden en az 7 ila 14 gün geçmiş olanlarda yüksek görülmektedir. Aşı eşitsizliğini ortadan kaldırarak aşılamanın hızla yaygınlaşması insanları bu salgından koruyacak ve yeni endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli araçtır. Türkiye'de vaka ve ölümlerin artışının kaygı verici olduğu ve aşılama çalışmalarının hızlanarak artırılmasının yaşamsal önem taşıdığı resmi rakamlarla dahi görülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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