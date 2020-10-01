Trump yönetiminden, ABD'ye mülteci kabulünü yıllık 15 bine indirme teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 mali yılında ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı sınırının 15 bine indirilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 mali yılında ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı sınırının 15 bine indirilmesini önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ülkeye 2021 mali yılında kabul edilecek mülteci sayısının 15 bin ile sınırlandırılmasını önerdiği aktarılarak, "Trump'ın bu önerisi, özellikle Kovid-19 pandemisinin devam ettiği bir dönemde Amerikan halkının güvenliği ve refahını öncelik edindiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mülteci sayısındaki düşüşün, deniz aşırı ülkelere yapılan insanı yardımlar ve çatışmaların önlenmesi ile dengeleneceği vurgulandı.

Trump'ın önerdiği sayı, ABD tarihindeki en az mülteci kabul rakamını teşkil ediyor. Trump, görevindeki ilk yılında 45 bin olan mülteci kabul sayısını ilerleyen yıllarda kademeli olarak 18 bine kadar düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan