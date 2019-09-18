Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak

18.09.2019 17:00

ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.