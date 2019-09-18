Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
18.09.2019 17:00
ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com