Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı, elendi mi?
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Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı, elendi mi?

Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı, elendi mi?
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Dün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off maçlarında 4 temsilcimiz mücadele etmişti. Temsilcilerimizden ikisi gruplara kalırken diğer ikisi ise maalesef elenmiştir. Peki, Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı? İşte tüm bilgiler...

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm maçlar dün tamamlandı. Bu maçların ardından Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı merak edildi. Peki, hangi takımlar gruplara kaldı? Temsilcilerimizden kim çıktı kim kaldı? Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi, gruplara kaldı mı? Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa kupalarından tamamen elendi mi?

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ PLAY OFF MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Evet Avrupa Ligi play off maçları dün tamamlandı. Dün yapılan Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play off maçlarının ardından gruplara kalan takımlar belli oldu.

HANGİ TAKIMLAR GRUPLARA KALDI?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar şöyle:

  • 1. Torba : Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga
  • 2. Torba : Celtic, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız
  • 3. Torba : Marsilya, Ludogorets, West Ham United, , Spartak Moskova, Sparta Prag, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe
  • 4. Torba : Rapid Wien, Galatasaray, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby, Legia Varşova, Midtjylland

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR ELENDİ Mİ?

Maalesef temsilcilerimizden Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kalamadı.

Dünkü sonuçlar şöyle:

  • Roma 3 - 0 Trabzonspor
  • Kopenhag 5 - 0 Sivasspor

Bu sonuçlara göre Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa Kupalarından elenmiş oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Trabzonspor ve Sivasspor elendi mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor gruplara kaldı mı, elendi mi? - Haberler
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