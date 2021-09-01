Tokyo Paralimpik Oyunları 3'üncüsü yüzücü Sevilay Öztürk'e memleketi Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama
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Tokyo Paralimpik Oyunları 3'üncüsü yüzücü Sevilay Öztürk'e memleketi Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama

Tokyo Paralimpik Oyunları 3'üncüsü yüzücü Sevilay Öztürk'e memleketi Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'a geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'a geldi.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, Gaziantep Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından tezahüratlar eşliğine coşkuyla karşılandı.

Daha sonra milli sporcu Öztürk, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dışı kendi fotoğraflarıyla kaplanan otobüs ile Doğukent Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Evinin önünde davul zurnayla karşılanan Öztürk için tören düzenlendi.

Burada duygularını gazetecilere aktaran Öztürk, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yarışa girmeden yarım saat önce ben onun hayalini kurmuştum. Her zaman duygularını kontrol etmen ve hayallerinin peşinden gitmen lazım. Yarım saat öncesinde hayalini kurduğum madalyayı yarım saat sonra almak benim için çok güzel bir başarıydı." dedi.

Hem Türkiye hem de memleketi adına gururlu olduğunu anlatan Öztürk, kendisine destekte bulunan herkese çok teşekkür ederken, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndaki hedefinin ise madalyanın rengini değiştirmek olduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Öztürk'ün başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öztürk'ün başarısının herkese örnek olması gerektiğini belirten Boz, "İnşallah bu madalyanın rengi, bu azim, kararlılık ve çalışmayla altın olacaktır. Teşkilat olarak Sevilay kızımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Ben kendisinin bir rol model olduğunu düşünüyorum. İnşallah diğer sporcu kardeşlerimiz de onu kendilerine rol model olarak görüp, daha güzel başarılar için mücadele edecektir. Kızımızın yetişmesinde emek sarf eden ailesine, antrenörlerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sevilay Öztürk'ün babası Bülent Öztürk de büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Tokyo Paralimpik Oyunları 3'üncüsü yüzücü Sevilay Öztürk'e memleketi Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama - Haberler Spor
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