Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 tedbiri

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto, yaklaşan dev organizasyonu basitleştirme çabaları kapsamında oyunlara katılacak resmi görevlilerin sayısının 90 bin ve altına düşürüleceğini açıkladı.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto, yaklaşan dev organizasyonu basitleştirme çabaları kapsamında oyunlara katılacak resmi görevlilerin sayısının 90 bin ve altına düşürüleceğini açıkladı. Sporcu sayısının ise değişmeyerek yaklaşık 15 bin olacağı öğrenildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları süren pandemi nedeniyle Japonya ve dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, geleceği merak konusu olan dev etkinlikle ilgili Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden açıklama geldi. Komite CEO'su Toshiro Muto organizasyonu Covid-19 salgını nedeniyle basitleştirme çabalarının bir parçası olarak bu yaz yapılacak oyunlara yurt dışından gelecek görevlilerin sayısını 90 bin veya altına düşüreceklerini açıkladı. Erteleme kararı öncesinde 180 bin dolayında görevli beklendiğinin altını çizen Muto, sporcu sayısının ise değişmeyerek 15 bin olacağını ifade etti. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin sayısına karar vermenin konaklama ve ulaşım ayağından dolayı planlama sürecinin en önemli parçalarından biri olduğunu kaydeden Muto, pandeminin duruma bağlı olarak ziyaretçi sayısında daha fazla kısıtlamaya gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Geleceği merak konusu

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına üç aydan az bir süre kala dev organizasyon Japonya ve dünya kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline gelmiş, muhalif kesimler etkinliğin salgın nedeniyle iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişti. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı