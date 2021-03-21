Budapeşte'de milli güreşçilerden 6 madalya, 4 kota
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Budapeşte'de milli güreşçilerden 6 madalya, 4 kota

21.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:29
Budapeşte'de milli güreşçilerden 6 madalya, 4 kota

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçilerden 6 madalya, 4 de kota geldi.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçilerden 6 madalya, 4 de kota geldi. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçiler 4 kota aldı. Son Dünya Şampiyonası'nda 4 kota alan Türkiye toplam kota sayısını 8'e yükseltti. 

Milli güreşçi Kerem Kamal, ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli Dzimistarisvili'yi çekişmeli bir mücadele sonunda 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kerem Kamal, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu ile karşılaştı. İlk devrede durum 1-1 iken önce çırpma ile 2 puan alan milli güreşçi sonra rakibine mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden 9-1 sayı tuşuyla kazanarak yarı finale yükseldi. Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın madalya kazandı. 87 kg grekoromen stilde Metehan Başar, repesajda Ermeni rakibi Artur Shahinyan'ı ve 3'üncülük maçında Rus rakibi Milad Alirizaev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.  Tokyo Olimpiyatları Kıta Eleme Müsabakaları'nda Türkiye; serbest stilde 3, grekoromende 2 ve kadınlarda 1 madalya alarak toplamda 6 madalya kazandı. Ayrıca 4 olimpiyat kotası alan milliler Tokyo Olimpiyatları için kota sayısını 8'e çıkardı. Madalya kazanan milli güreşçiler şöyle;Serbest stilde; Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz.Kadınlarda; Evin Demirhan gümüş.

Grekoromen stilde; Kerem Kamal altın, Metehan Başar bronz. 

 


- Ankara
Budapeşte'de milli güreşçilerden 6 madalya, 4 kota

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinem Er

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