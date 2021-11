The Game Awards 2021 İçin Adaylar Belli Oldu – İşte Tüm Adaylıklar

Pek çok farklı kategoride oyun dünyasının en iyilerinin belirleneceği The Game Awards 2021 adayları nihayet belli oldu.

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan The Game Awards bu yıl da en iyileri belirlemek için geri dönüyor. Daha önceleri Spike Video Game Awards olarak bilinen ve 2014 yılından bu yana The Game Awards adıyla anılan ödül töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında düzenleniyor. 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek bir törenle ödüllerin sahiplerini bulacağı etkinlik için ise merakla beklenen adaylıklar nihayet açıklanmış vaziyette. Tam 30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini The Game Awards 2021 için kategoriler ve adaylar şöyle;

Yılın Oyunu

Deathloop

It Takes Two

Resident Evil Village

Rachet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

Metroid Dread

En İyi Oyun Yönetimi

Deathloop

Rachet & Clank: Rift Apart

It Takes Two

Psychonauts 2

Returnal

En İyi Anlatı

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Marvel's Guardians of the Galaxy

Life is Strange: True Colors

En İyi Sanat Yönetimi

Rachet & Clank: Rift Apart

Kena: Bridge of Spirits

Rachet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Psychonauts 2

En İyi Müzik

Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant

Cyberpunk 2077

Deathloop

The Artful Escape

En İyi Ses Tasarımı

Deathloop

Returnal

Forza Horizon 5

Rachet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

En İyi Performans

Erika Mori (Life is Strange: True Colors'tan Alex Chen olarak)

Oziomka Akagha (Deathloop'tan Julianna Blake olarak)

Jason Kelley (Deathloop'tan Colt Vahn olarak)

Giancarlo Esposito (Far Cry 6'dan Anton Castillo olarak)

Maggie Robertson (Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu olarak)

Sosyal Etki Yaratan Oyun

Life is Strange: True Colours

Before Your Eyes

No Longer Home

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online

Genshin Impact

Erişilebilirlikte Yenilikçi

Far Cry 6

The Vale: Shadow of the Crown

Forza Horizon 5

Rachet & Clank: Rift Apart

Marvel's Guardians of the Galaxy

En İyi AR/VR Oyunu

Hitman 3

Sniper Elite VR

I Expect You to Die 2

Resident Evil 4

Lone Echo II

En İyi Aksiyon Oyunu

Back 4 Blood

Returnal

Chivalry II

Far Cry 6

Deathloop

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rachet & Clank: Rift Apart

Metroid Dread

Resident Evil Village

Psychonauts 2

En iyi RPG Oyunu

Cyberpunk 2077

Tales of Arise

Monster Hunter Ris

Shin Megami Tensei V

Scarlet Nexus

En İyi Dövüş Oyunu

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Guilty Gear: Strive

Nickelodeon All-Star Brawl

Melty Blood: Type Lumina

En İyi Aile Oyunu

It Takes Two

WarioWare: Get It Together!

Mario Party Superstars

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

New Pokemon Snap

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Age of Empires IV

Microsoft Flight Simulator

Evil Genius 2: World Domination

Inscryption

Humankind

En İyi Spor/Yarış Oyunu

F1 2021

Riders Republic

FIFA 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Back 4 Blood

Valheim

It Takes Two

New World

Knockout City

Monster Hunter Rise

Yılın İçerik Üreticisi

Dream

Grefg

Fuslie

Ibai

Gaules

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Geliştirici

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Valheim (Iron Gate/ Coffee Stain Publishing)

Sable (Shedworks/ Raw Fury)

The Forgotten City (Modern Storyteller/ Dear Villagers)

The Artful Escape ( Beethoven & Dinosaur/ Annapurna Interactive)

En Çok Beklenen Oyun

Elden Ring

Starfield

God of War Ragnarok

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Horizon Forbidden West

En İyi Espor Oyunu

Call of Duty

Valorant

Counter-Strike: Global Offensive

League of Legends

Dota 2

En İyi Espor Takımı

Atlanta Faze (CoD)

Team Spirit (DOTA 2)

DWG Kia (LoL)

Sentinels (Valorant)

Natus Vincere (CS: GO)

En İyi Espor Koçu

Airat "Slinet" Gaziev

Kim "Kkoma" Jeong-Gyun

Andrey "Engh" Sholokhov

James "Crowder" Crowder

Andrii "B1AD3" Horodenskyi

En İyi Espor Etkinliği

2021 League of Legends World Championship

Valorant Championship Tour: Stage 2 Masters

The International 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

PGL Major Stockholm 2021

GameX 2022 İçin Tarih Belli Oldu!

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet