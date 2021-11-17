The Game Awards 2021 İçin Adaylar Belli Oldu – İşte Tüm Adaylıklar
Pek çok farklı kategoride oyun dünyasının en iyilerinin belirleneceği The Game Awards 2021'in adayları nihayet belli oldu.
Pek çok farklı kategoride oyun dünyasının en iyilerinin belirleneceği The Game Awards 2021 adayları nihayet belli oldu.
Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan The Game Awards bu yıl da en iyileri belirlemek için geri dönüyor. Daha önceleri Spike Video Game Awards olarak bilinen ve 2014 yılından bu yana The Game Awards adıyla anılan ödül töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında düzenleniyor. 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek bir törenle ödüllerin sahiplerini bulacağı etkinlik için ise merakla beklenen adaylıklar nihayet açıklanmış vaziyette. Tam 30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini The Game Awards 2021 için kategoriler ve adaylar şöyle;
Yılın Oyunu
Deathloop
It Takes Two
Resident Evil Village
Rachet & Clank: Rift Apart
Psychonauts 2
Metroid Dread
En İyi Oyun Yönetimi
Deathloop
Rachet & Clank: Rift Apart
It Takes Two
Psychonauts 2
Returnal
En İyi Anlatı
Deathloop
Psychonauts 2
It Takes Two
Marvel's Guardians of the Galaxy
Life is Strange: True Colors
En İyi Sanat Yönetimi
Rachet & Clank: Rift Apart
Kena: Bridge of Spirits
Rachet & Clank: Rift Apart
The Artful Escape
Psychonauts 2
En İyi Müzik
Marvel's Guardians of the Galaxy
NieR Replicant
Cyberpunk 2077
Deathloop
The Artful Escape
En İyi Ses Tasarımı
Deathloop
Returnal
Forza Horizon 5
Rachet & Clank: Rift Apart
Resident Evil Village
En İyi Performans
Erika Mori (Life is Strange: True Colors'tan Alex Chen olarak)
Oziomka Akagha (Deathloop'tan Julianna Blake olarak)
Jason Kelley (Deathloop'tan Colt Vahn olarak)
Giancarlo Esposito (Far Cry 6'dan Anton Castillo olarak)
Maggie Robertson (Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu olarak)
Sosyal Etki Yaratan Oyun
Life is Strange: True Colours
Before Your Eyes
No Longer Home
Boyfriend Dungeon
Chicory: A Colorful Tale
En İyi Devam Eden Oyun
Apex Legends
Fortnite
Call of Duty: Warzone
Final Fantasy XIV Online
Genshin Impact
Erişilebilirlikte Yenilikçi
Far Cry 6
The Vale: Shadow of the Crown
Forza Horizon 5
Rachet & Clank: Rift Apart
Marvel's Guardians of the Galaxy
En İyi AR/VR Oyunu
Hitman 3
Sniper Elite VR
I Expect You to Die 2
Resident Evil 4
Lone Echo II
En İyi Aksiyon Oyunu
Back 4 Blood
Returnal
Chivalry II
Far Cry 6
Deathloop
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
Marvel's Guardians of the Galaxy
Rachet & Clank: Rift Apart
Metroid Dread
Resident Evil Village
Psychonauts 2
En iyi RPG Oyunu
Cyberpunk 2077
Tales of Arise
Monster Hunter Ris
Shin Megami Tensei V
Scarlet Nexus
En İyi Dövüş Oyunu
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown
Guilty Gear: Strive
Nickelodeon All-Star Brawl
Melty Blood: Type Lumina
En İyi Aile Oyunu
It Takes Two
WarioWare: Get It Together!
Mario Party Superstars
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
New Pokemon Snap
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Age of Empires IV
Microsoft Flight Simulator
Evil Genius 2: World Domination
Inscryption
Humankind
En İyi Spor/Yarış Oyunu
F1 2021
Riders Republic
FIFA 22
Hot Wheels Unleashed
Forza Horizon 5
En İyi Çok Oyunculu Oyun
Back 4 Blood
Valheim
It Takes Two
New World
Knockout City
Monster Hunter Rise
Yılın İçerik Üreticisi
Dream
Grefg
Fuslie
Ibai
Gaules
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Geliştirici
Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)
Valheim (Iron Gate/ Coffee Stain Publishing)
Sable (Shedworks/ Raw Fury)
The Forgotten City (Modern Storyteller/ Dear Villagers)
The Artful Escape ( Beethoven & Dinosaur/ Annapurna Interactive)
En Çok Beklenen Oyun
Elden Ring
Starfield
God of War Ragnarok
Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Horizon Forbidden West
En İyi Espor Oyunu
Call of Duty
Valorant
Counter-Strike: Global Offensive
League of Legends
Dota 2
En İyi Espor Takımı
Atlanta Faze (CoD)
Team Spirit (DOTA 2)
DWG Kia (LoL)
Sentinels (Valorant)
Natus Vincere (CS: GO)
En İyi Espor Koçu
Airat "Slinet" Gaziev
Kim "Kkoma" Jeong-Gyun
Andrey "Engh" Sholokhov
James "Crowder" Crowder
Andrii "B1AD3" Horodenskyi
En İyi Espor Etkinliği
2021 League of Legends World Championship
Valorant Championship Tour: Stage 2 Masters
The International 2021
PUBG Mobile Global Championship 2020
PGL Major Stockholm 2021
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