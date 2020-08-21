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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan kaçak alkole...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole karşı herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
21.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:27

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole karşı herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte alkollü içkilerin üretimi ve satılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bandrolüne kadar birebir sahte içki yapıldığını vurgulayan Palandöken, "Uzun yıllardır ülkemizde maalesef kaçak veya sahte diye tabir ettiğimiz merdivenaltı alkol üretimi mevcut. Bu üretimin artmasında ÖTV artışlarının da önemli derecede etkisi oluyor. Bu yıl ÖTV zammı yapılmamasına rağmen hedeflenen ÖTV gelirlerinin yüzde 25'ine ilk 4 ayda ulaşıldı. Örneğin geçtiğimiz yıl bu zamlar yapıldığında hedefin yüzde 100'üne ulaşılamamıştı. Dolayısıyla kaçağa yönelimin azalmasına dair atılacak adımların başında bu zamdan en azından pandemi süreci bitene kadar vazgeçilmesi gerekiyor. Bununla birlikte bazı büyük mekanlarda da bu merdivenaltı üretim olan ürünlerden servis edilebiliyor. Öyle ki bandrollü halde birebir sahtesi yapılıyor. Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Gidilen büyük mekanlarda, çevremizde, internette her yerde bandrollü devlet kontrolünde olan ürünler tercih edilmeli. Hatta bandrollü ise bile yakından kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Etil alkole ulaşmanın yolları zorlaştırılmalı"

Pandemi dolayısıyla dezenfektan yapımı sebebini öne sürerek etil alkol ile kaçak içki yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Etil alkolün üretim ve ithalatı geçtiğimiz yıla kadar son 6 yılda tam üç katına çıktı. Ev yapımı bu kaçak içki yapanların temin ettiği etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı. Pandemi nedeniyle dezenfektan yapımı öne sürülerek etil alkol satışlarında rekor artış oldu fakat devlet izni olmadan rahatlıkla satın alınmasının önüne geçilmeli. Geçtiğimiz yıl ilk 8 aylık dönemde 267 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Bizlere düşen görev ise öncelikle bu kaçak alkole yönelmemek, yönelen veya üretenleri polise bildirmek. Çünkü bu hem can sağlığı olarak hem de devlete vergi kazancı olarak geri dönecektir. Kaçağa yönelim ile 2,5 milyar lira vergi kaybına uğrayanın devletimiz olduğu unutulmamalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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