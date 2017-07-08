Telefon müzesi gibi telefoncu

Samsun'da bir telefoncuda ilk çıkan cep telefonlarından bugüne tüm telefon modelleri sergileniyor



SAMSUN - Cep telefoncu Adnan Alparslan, 20 yıldır dünyadaki bütün cep telefonlarını toplayarak oluşturduğu koleksiyonundaki 400 cep telefonu için 30 bin TL para harcadı.

55 yaşındaki Adnan Alparslan yıllardır cep telefoncu dükkanında esnaflık yapıyor. İşi gereği cep telefonlarına merak duyan Alparslan, dünyada ilk cep telefonu üretilmeye başladıktan itibaren koleksiyon yapmaya başladı. Bugüne kadar 300 farklı çeşit 400 cep telefonuna 30 bin TL harcayan Alparslan, koleksiyonunu dükkanının vitrininde sergiliyor. Dükkanının camekanına "Satmak için değil, görsel amaçlıdır" yazısı asan Alparslan, geçmişe damga vuran telefonları almak isteyen vatandaşlara olumsuz cevap veriyor.

Alparslan'ın cep telefonu sergisinde çok nadir ve bulunması zor ve döneminin efsane cep telefonları da yer alıyor. Koleksiyonda dünyanın ilk cep telefonu, Türkiye'ye gelen ilk cep telefonu, Türkiye'nin ürettiği ilk cep telefonu, dünyanın ilk dokunmatik cep telefonu, dünyanın ilk kameralı cep telefonu, dünyanın en ağır cep telefonu, dünyanın en meşhur telefonu ve tüm zamanların en çok satan telefonu gibi nadide cep telefonları bulunuyor.

"Koleksiyon için 30 bin TL para harcadım"

Cep telefonu koleksiyonu hakkında bilgiler veren telefoncu Adnan Alparslan, "22 yıldır telefonculuk yapıyorum. Koleksiyon merakımı, zaman içerisinde gelişen telefonların tarihçesini çizmek amacıyla yaptım. Türkiye'nin en büyük telefon koleksiyonu bendedir diyebilirim. Bende 1992 yılından itibaren üretilen cep telefonları mevcut. 100 çeşide yakın telefon bulunduruyorum. Koleksiyonunda dünyanın ilk telefonu, dünyanın ilk dokunmatik telefonu, dünyanın en ağır telefonu ve üretildiği yıla damga vuran bütün telefonlar var. Koleksiyonumda 300 farklı cep telefonu var. Bu sayı renk farklarıyla 400'e kadar çıkıyor. Bu telefonları satmak değil, görsel amaçlı kullanıyoruz. Satmayı da düşünmüyoruz. İnsanlar devamlı vitrinin önüne geliyor. Bazı cep telefonlarını almak istiyor. Biz de ne kadar ısrarcı olurlarsa olsunlar satmıyoruz. İnsanlar en çok ilk kullandıkları telefonu almak istiyorlar. Nokia ve Sony Ericsson talep daha çok oluyor. Koleksiyonum için yaklaşık 30 bin TL kadar para harcadım. Hala da toplamaya devam ediyorum. Koleksiyon için harcadığım para 50 bin TL'ye yaklaşacaktır" dedi.

"Dünyanın ilk cep telefonları bu koleksiyonda"

Dünyadaki ilkleri koleksiyonunda bulundurduğunun altını çizen Adnan Alparslan, "Koleksiyonumdaki özel parçalardan bir tanesi Orbitel marka telefon. Dünyanın il cep telefonu olma özelliği taşıyor. Kartsız bir telefondur. Numara direk olan makinanın beynine işleniyor. Bundan önceki telefonlar ise telsiz telefonu olarak kullanılıyordu. Amerika'da üretilen bu telefonla birlikte cep telefonu tarihi başlamış oluyor. 20 yıldır da bende sergileniyor. Bu marka başka da bir telefon üretimi gerçekleştirmedi. Türkiye'nin ilk cep telefonunu Netaş üretti. Bende Türkiye'de üretimi yapılan 3 modelden 1 tanesi bulunuyor. 20 sene önce üretildi. Netaş, telefonu Aselsan üzerinden üretti. Özelliği pek olmayan bu telefonun tek özelliği Türkiye'nin ilk cep telefonu olmasıdır" diye konuştu.

"Dünyanın ilk dokunmatik cep telefonu da koleksiyonumda mevcut"

Şimdilerin vazgeçilmezi dokunmatik cep telefonlarının ilkini de koleksiyonunda bulundurduğunu belirten Alparslan, "Türkiye'ye ilk olarak Bosh marka cep telefonu geldi. 1993 yılında Türkiye'ye giriş yaptı. Dünya'daki ilk dokunmatik telefonu Motorola üretti. Bu telefonda üst kısımda rakamlar beliriyor. Bu rakamlara parmak iziyle birlikte basılabilyordu. Sony Ericsson marka telefonlar ise ilk çıkartıldığı zamanlarda ülkemizde oldukça rağbet gördü. Dünyanın ilk klavyeli telefonunu da Nokia üretti. Bu telefon da çıktığında büyük sansasyon yapmıştı. Nokia'nın 8110 model telefonu dönemin en çok izlenen filminde konu olmuştur. O telefon da koleksiyonumda var. Telefon Matrix filminde kullanıldıktan sonra ülkemizde çoğu kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştı. İlk kameralı telefonu Motorola üretti. Motorola C261 modeli dünyadaki ilk kameralı telefondur. Arkasında 1 mp kamera bulunur. Nokia 3310 diye tabir edilen telefon ise dünyada tüm zamanların en fazla satan telefonudur. Şu anda da yeni bir modelini ürettiler. 3310'da efsane telefon olarak piyasada anılmaktadır. Dünyanın ilk oyunlu telefonu olan Nokia 5110 da çok satılmıştı. Dünyadaki birçok insan bu telefondaki yılan oyununun bağımlısı olmuştu. Dünyanın en ağır telefonu Alcatel marka telefondur. Fransızlar tarafından yapılmıştır. 370 gram ağırlığıyla yarım kiloya yaklaşan bir ağırlığı mevcuttu" şeklinde konuştu.

Koleksiyonu gören vatandaşlar da ilk kullandıkları telefonlara bakarak, koleksiyonun çok faydalı olduğunu söylediler.