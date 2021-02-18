Teksas'ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Teksas'ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı

18.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:34
Teksas'ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı

ABD'de şiddetli soğukların hayatı olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500'den fazla deniz kaplumbağası gönüllülerin yardımıyla koruma altına alındı.

ABD'de şiddetli soğukların hayatı olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500'den fazla deniz kaplumbağası gönüllülerin yardımıyla koruma altına alındı.

Teksas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle binlerce deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Eyaletteki tatil merkezlerinden Güney Padre Adası'ndaki Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinden Ed Caum, gönüllülerin, kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını kendilerine ait araçlarla büroya getirdiğini belirtti.

Ed, büronun yan tarafındaki, deniz kaplumbağalarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun kapasitesinin yetmemesi nedeniyle gelen kaplumbağaları kabul ettiklerini belirterek ev sahipliği yaptıkları kaplumbağaların sayısının 3 bin 500'ü aştığını ifade etti.

Mümkün olduğu kadar çok kaplumbağayı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ed, soğuk hava nedeniyle bu canlıların ne zaman denize döneceğini bilemediklerini ve bazılarını kaybetmekten endişe ettiklerini dile getirdi.

Teksas'ta Colorado City Belediye Başkanı istifa etti

Öte yandan, eyalete bağlı Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd, Facebook'ta yaptığı paylaşımlarla, eyalette etkili olan soğuk hava nedeniyle halktan gelen şikayetleri eleştirdi.

Boyd, "Hiç kimse size ya da ailenize hiçbir şey borçlu değil. Böyle zor zamanlarda sizi desteklemek de yerel yönetimin sorumluluğu değil. Batın ya da yüzün! Sizin tercihiniz." ifadelerini paylaştı.

Halkın tepkisini toplayan paylaşımlarının ardından Boyd istifa etti.

Son günlerde kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), dün, 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik temin edilemediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ersun Yanal Metin Oktay Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teksas'ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:41:01. #1.15#
title