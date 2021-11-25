"Teknolojiye en çok yatırım yapan ülke Türkiye"

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için açılan Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi'nde (Start/Tup21) gençlerle bir araya gelerek akıllı şehir yatırımlarını konuştu. Başkan Yılmaz, Türkiye'nin, teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesini (Start/Tup21) ziyaret etti. Teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alanda yer alan önemli isim ve kurumları bir araya getiren zirvede, stantları ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji alanında dünyaya örnek olacak atılımları gerçekleştirdiğini kaydetti, "Gelecek siz gençlerin. Sizin için bu geleceği kurmak ve sizi buna hazırlamak için gayret ediyoruz" dedi. Başkan Yılmaz ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir yatırımlarından da bahsetti.

AKILLI ŞEHİR İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ

Zirvede gençlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak Akıllı Şehir ve dijital dönüşüm noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Yerel yönetimlerin teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyen Yılmaz, Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesinin gençleri teknolojiyle buluşturmak ve farkındalıklarını artırmak için önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti, "Gençlerimizin sektörün önde gelenleriyle bir araya gelme fırsatı elde ettiği, böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

DÜNYA, YAZILIM DÜNYASI

Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran özel bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Sizin okullarınızdaki akıllı tahtalar dünyanın hiçbir yerinde yok. Şuan bizdeki e-devlet, e-nabız başka hiçbir ülkede yok. Dünya artık yazılım dünyası. Türkiye, teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi. Gençlerimiz bu alanda iyi bir eğitim alıyor. Çünkü bilgi güçtür. Siz bu işin teknik kısmında olabilirsiniz, üretici kısmında olabilirsiniz. Altyapınızı iyi hazırlayın. Ama lütfen insani ve ahlaki değerlerinizi kaybetmeyin, toplumsal değerlerimize sahip çıkın. Vicdan en büyük ölçüdür. Hayat sanal değil, gerçek. Sevgi ve acı gerçek" açıklamasında bulundu.

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