Dilan Polat tahliye mi edilecek? Dilan Polat cezaevinden çıkıyor mu? Ünlü şarkıcı Dilan Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Daha önce sinir krizi geçiren Polat'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusundaki iddialar gündemi meşgul ediyor. Peki, Dilan Polat tahliye edilecek mi? DİLAN POLAT TAHLİYE OLACAK MI? Dilan Polat Cezaevinden çıkacak mı, ne zaman? İşte merak edilenler...

DİLAN POLAT TAHLİYE OLACAK MI?

Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan 'Kara para aklama' suçlamasıyla ilgili olarak 19 Nisan tarihinde verilen kararda, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı çıkmıştı. Ancak diğer 3 suçtan dolayı tutukluluk halleri devam etmişti. Ayrıca, Küçükçekmece Adliyesi'nde devam eden Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili davada da tutukluluklarına devam kararı verilmişti.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, bir sinir krizi geçirdi. "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diye sorduktan sonra kendisine zarar veren Dilan Polat'ın vücudunda kesikler ve morluklar oluştu. Tedavisi cezaevinde yapılan Dilan Polat, geçen hafta duruşmada kızını 5 saat gördükten sonra tekrar cezaevine döndüğünde bir sinir krizi daha geçirdi. Tırnaklarıyla vücuduna zarar veren Dilan Polat'ın durumu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DİLAN POLAT ÇIKIYOR MU?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın sağlık sorunlarının ciddiyet arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının uygun olmadığını ifade etti. Bu nedenle, Dilan Polat'ın tahliye talebinde bulunduğu bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın tahliye talebinin kabul edilip edilmeyeceği veya reddedilip reddedilmeyeceği konusunda önemli bir adım attı. Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini isteyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla tıbbi bir rapor alınmasını talep ettiği öğrenildi.