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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL BENZİN 43 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 40 lira 11 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Sempatik0037 Ben:

demekki iyi zam yapicaklar önce yol yapiliyorlar

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Ercan cıftcı:

Cehalet ne güzel bir şey. Her şeye söyleyecek sözü oluyor.

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ekaf paseh:

evet ercan senin gibi

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Burak ERGÜL:

Fiyatı 45 e sabitleyin ne insin nede çıksın 6 ay ücreti belli olsun ona göre esnaf fiyat belirler ona göre vatandaşta kimin fahiş fiyattan sattığını anlar

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Korhan KILIÇ:

Ne güzel haberler yapıyorsunuz.60 litre yakıt alıp deposunu dolduran bir kişi 43liradan 2580 lira ödüyor .1.37 krs indirim geliyor 2497 TL ödeyecek 82 TL için yüzü gülecek öylemi.yani bunla insanların yüzü nasıl gülecek matematiksel olarak onuda açıklayın olurmu...

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