Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?
Milli Eğitim Bakanı Tekin'in istifa edip etmeyeceği konusundaki iddialar gündemde. Bakan Tekin, atamalarla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Tekin'in geleceği ve atama politikaları merak konusu oldu.
MEB Öğretmen atama kontenjanları ve branşların açıklanmasıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkiler de artmaya başladı. Öğretmen adayları sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili şikayetlerini dile getirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İSTİFA EDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.