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Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?

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Milli Eğitim Bakanı Tekin'in istifa edip etmeyeceği konusundaki iddialar gündemde. Bakan Tekin, atamalarla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Tekin'in geleceği ve atama politikaları merak konusu oldu.

MEB Öğretmen atama kontenjanları ve branşların açıklanmasıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkiler de artmaya başladı. Öğretmen adayları sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili şikayetlerini dile getirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İSTİFA EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?

BAKAN TEKİN ATAMALARLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Bu sabah kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanının, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade etti. Atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacağını da belirten Bakan Tekin, kontenjan sayılarını da paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa edecek mi? Bakan Tekin atamalarla ilgili ne söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gündem Gündem Eğitim Politika Haberler

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