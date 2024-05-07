7 Mayıs Altın Fiyatları | Çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!
7 Mayıs tarihli altın fiyatları ve çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, bugünkü çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu ve gram altının fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından gram fiyatı araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ve detaylar haberimizde...
Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 7 Mayıs altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 7 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın 3 bin 395 liradan satılıyor.
GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?
Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 410 liradan tamamladı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.
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