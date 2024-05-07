7 Mayıs Altın Fiyatları | Çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 7 Mayıs altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 7 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 395 liradan satılıyor.

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

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