'Pirireis' göreve başladı! Erdoğan törende 2 müjde daha verdi

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, bugün hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyr testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

Kahraman ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan yapımına başlanan modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.

Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Pirireis denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Biraz önce Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Savunma Bakanımız da konuşmalarında dile getirdiler. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. 4. denizaltımız Aydınreis'in 5. denizaltımız Seydi Alireis'in ve 6. denizaltımız Selmanreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız.

Burada şu hususun altını hassaten çizmek isterim. Yeni tip denizaltı projemiz bir sözleşmenin ötesinde muhdeveyata sahiptir. Bu projemiz Silahlı Kuvvetlerimizin kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalarımızda kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis denizaltısıyla ilgili vurgulanması gereken bir diğer nokta şudur. Denizaltımızın inşasında birçok savunma sanayi firmamız alt yüklenici olarak görev almış böylece MİLDEN için büyük bir birikim elde edilmiştir. Pirireis kendi güdümlü mermilerimiz ATMACA ve GEZGİN'in yanı sıra kısa süre önce harp atışıyla etkisini gördüğümüz gururumuz AKYA torpidomuzu da kullanacaktır. Milli denizaltımız MİLDEN'i milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmayı hedefliyoruz.

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu imkan ve kabiliyetlere erişebilmesi için Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde aldığımız kararlarla çok önemli projeleri hayata geçirdik. Milli hücumbot yeni tip mayın avlama gemisi İstif sınıfı fırkateyn, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Ayrıca Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda inşasına başlanacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribiyle ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.

Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve Anka-3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Ayrıca milli gemilerimizi yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS ile donatıyoruz. Bu sayede Atmaca, Sapan ve Gezgin gibi güdümlü mermilerimizi kendi lançerlerimizden atma kabiliyeti kazanıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin tüm yüzer dalar uçar ve karada konuşlu platformlarını ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz ediyoruz. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak Mavi Vatan'daki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktır.

Sadece deniz platformlarına sahip olmak güçlü bir donanma için kafi değildir. Gerçek bir deniz kuvveti demek bu platformları inşa edecek, bakımını ve onarımını yapabilecek, modernizasyonlarını gerçekleştirecek, tersanelere de sahip olmayı gerektirir. Şanlı tarihimizde donanmamızın en güçlü zamanları aynı zamanda güçlü bir tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz dönemlerdir. Bugün bu anlayışla tersane altyapımızı güçlendiren kritik bir adım daha atıyoruz. MİLGEM korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, Reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki İzmir Tersanesinden sonra hamdolsun şimdi 4'üncü tersanemize kavuşuyoruz."

Ayrıntılar geliyor...