Sümeyra Teymur (Smoshka): 'Teknoloji sektöründe daha fazla kadın yöneticiye ihtiyacımız var'

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve paylaşımları ile dikkatleri çeken Sümeyra Teymur, iş dünyasına dair görüşlerini açıkladı. Teknoloji sektöründe kadının rolüne değinen Teymur, daha fazla kadın yöneticinin gerektiğini vurguladı. İşte, Sümeyra Teymur'un açıklamalarından detaylar…

KADINLAR TEKNOLOJİ İLE DAHA GEÇ TANIŞTI

Bilgisayarla lise öğrencisiyken, doksanlı yılların sonunda tanıştım. Bilgisayar mühendisi olan abim yaz tatilinde eve geldiğinde yanında kocaman tüplü bir bilgisayar getirmişti. Bilgisayarın monitörü 1 kolide, kasası 1 kolide, klavye ve faresi ise 1 kolide gelmişti. 3 devasa kolinin salonun neredeyse kapladığını hatırlıyorum. Bugünkü bilgisayarlara baktığımızda, bu resim çok uzak ve nostaljik gibi geliyor. Hepimiz kolilerin başına toplanmıştık. Abim kolileri tek tek açmaya başladı. Monitörü, klavyeyi ve mouse'u masanın üstüne, kasayı ise masanın yanına koydu. Kasayı açıp içindeki bütün parçaları bize tanıttı. Sonra monitörün kablolarını tek tek anlatarak kasaya bağladı ve bilgisayarı açtı. Bütün bu seremoniyi hayranlıkla ve ilgiyle izlemiştim. Hiçbir zaman bunun bir erkek cihazı olduğunu düşünmedim, öyle hissetmedim veya öyle yaklaşmadım bilgisayara. Fakat sonradan fark ettim ki, özellikle o dönem bilgisayar erkek cihazı gibiydi. Eve bilgisayar alındığında ilk olarak erkek çocuklar kurcalar ve öğrenirdi. Maalesef kadınların teknolojiye alışması ve benimsemesi erkeklerden çok sonra oldu.

DİJİTAL KULLANIM ORANINDA KADIN-ERKEK DENGELENDİ

O günden bu zamana teknoloji kullanımında kadın erkek arasında neredeyse hiç fark kalmadı. Özellikle dijitalde, yani internet kullanımında kadınlar da erkekler kadar, hatta bazı alanlarda erkeklerden daha aktifler. Gemius'un 2021 yılı raporuna göre internet kullanıcılarının %47'si kadınlar. İnternet kullanıcısı kadınların eğitimi durumu ve yaş aralığı çok homojen. Yani her eğitim durumundan ve her yaş aralığından kadınlar interneti hemen hemen eşit şekilde kullanıyor. Her yaş grubunda kadınların günlük internet kullanımı süresi erkekler kadar veya onlardan fazla.

KADINLAR SOSYAL MEDYAYI ÇOK YÖNLÜ KULLANIYOR

Kadınlar internette zannedildiği gibi sadece sosyal medyayı değil; bilgi bulmak için sesli asistan kullanımı, bilgi bulmak için görsel kullanımı, çeviri programları, bir öğrenme aracı olarak video içerikler tüketimi, vlog izleme ve podcast dinleme gibi daha detay konularda da interneti en az erkekler kadar çok kullanıyor.

Kadınların sosyal medya kullanımı ise erkeklerden çok daha yüksek. 16–24 yaş arası erkekler sosyal medyada günlük 2 saat 43 dakika harcarken, aynı yaş grubundaki kadınlar 3 saat 13 dakika harcıyor. 16–24 yaş grubundan, 55–64 yaş grubuna kadar bütün yaş gruplarda kadınların günlük sosyal medya kullanımı erkeklerden daha fazla.

Kadınlar internette sadece içerik tüketmiyor, alışveriş de yapıyor. İnternet kullanıcısı kadınların ortalam %60'ı her hafta internetten bir şeyler satın alıyor. Bu oran erkeklerden daha yüksek.

İNTERNET ORTAMI KADINI TEMSİL ETMİYOR

Buna karşılık kadınlar dijital reklamlarda kendilerini temsil edilmiş hissetmiyor. Demek ki internette kadınların karşısına çıkan reklamlar, kadınlara hitap etmiyor. Kadınlar; internet kullanımı, sosyal medya ve online alışverişte bu kadar aktifken reklamların daha çok erkeklere hitap ediyor olması; marka ve reklam verenlerin kadınları tanımadığını veya onlara hitap edemediğini gösteriyor.

Kadınların internette temsili ve kadın kullanıcılara onların dilinden hitap etmek, teknoloji firmalarında daha fazla kadın yönetici ve daha fazla kadın çalışanla mümkün. 2021 yılı istatistiklerine göre, Fortune 500 şirketlerinin teknoloji birimlerindeki yöneticilerin sadece %22'sinde kadınlar var. Teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı ise %25. Kadın erkek eşitliği ve çalışan çeşitliliği konusunda en titiz ve duyarlı olduğunu düşündüğümüz firmalardan Google'da kadın çalışan oranı %33, Apple'da %34, Facebook'ta %37, Microsoft'ta ise %29.

PANDEMİDE KADINLARIN YÜKÜARTTI

Koronavirüs pandemisiyle birlikte teknolojik dönüşümün 7 yıl hızlandığı söyleniyor. Pandemiden önce kadınlar teknoloji endüstrisindeki yerlerini güvence altına almak ve hak ettikleri pozisyonlara ulaşmak için zaten erkeklerden daha çok mücadele ediyorlardı. 2021 yılı Teknolojide Kadınlar raporuna göre ise; koronavirüs pandemisi kadınları ev sorumluluklarıyla bunaltarak ve uzaktan çalışmayla iş-yaşam dengesini bozarak durumu daha da kötüleştirdi. Erkek ve kadının evden çalıştığı senaryolarda, kadınların bu arada ev işlerini yapmak ve çocuk bakımı ile uğraşmakla da sorumlu olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu nedenle, erkeklerin %36'sına kıyasla, kadınların %57'si işte tükenmişlik hissediyor. Ayrıca pandemi nedeniyle kadınların işlerini kaybetme olasılıkları erkeklere kıyasla iki kat daha fazla.

Kadın liderliği ve işyerindeki çalışan çeşitliliği, iş dünyası için faydalıdır, ancak aynı zamanda teknoloji alanında çalışmak isteyen genç kızlar için de ilham vericidir. Çocukların örnek alacağı bir dünya inşa etmek, kadınları teknoloji konusunda yetersiz olduklarına inandıran bir zihniyeti azalttığı için çok önemlidir. Önümüzdeki yıl istatistiklerinin bu yıl istatistiklerinden daha ümit verici olması dileğiyle.

Kaynaklar

• Hoootsuite Global Internet Report 2022: https://bit.ly/3L0r7Xv

• Women in technology statistics and advancing leadership roles: https://bit.ly/3CWEKDe

• 2021 Woman in Technology Report: https://bit.ly/3tmuZLy

• Woman in Tech Statistics: https://bit.ly/3u7M3UY

• 2022 Dijital in Turkey: https://bit.ly/3L0yQ6T