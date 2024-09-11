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Ölümünden sonra bile sesi yaşayacak! Star Wars'ın kötü adamı, yapay zekayla hayat bulacak

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James Earl Jones'un ikonik Darth Vader sesinin sonsuzluğa gömülmekten kurtulacak. 93 yaşında hayatını kaybeden Jones'un sesi, 60 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca sanatçı olarak çalışmalarının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu sesin kaybolmasını istemeyen şirketler, sesi yapay zekayla yaşatacak.

Pazartesi günü yaşamını yitiren Star Wars'ın 'kötü sesi', ekranlara 'yapay' olarak geri dönecek. 93 yaşında yaşamını yitiren James Earl Jones'un rolü bıraktıktan sonra Darth Vader performansını taklit etmek için yapay zekanın kullanılmasına izin verdiği öğrenildi. Bir grup için bu ümit verici olurken bazı kesimler tarafından bu durum 'tehlikeli' olarak adlandırılıyor.

HEM UMUT VERİCİ HEM TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR

James Earl Jones'un Darth Vader sesi yapay zeka aracılığıyla yaşamaya devam edecek. Seslendirme sanatçıları açısından bu durum hem umudu hem belirsizliği bir arada barındırıyor. Endişe duyulmasının sebebini; yapay zekanın, kendi rızaları olmadan bir performansın birçok başka harekete yansıtılmasında kullanılabilmesi nedeniyle iş olanaklarını azaltabileceği veya ortadan kaldırabileceği olduğu belirtiliyor.

Daha öncede Skywalker Sound ve Ukraynalı şirket Respeecher, Disney+'ta 2022'deki Obi-Wan Kenobi dizisi için Jones'un kötü adamını yeniden yaratmak için yapay zekayı kullandı. Mark Hamill'in sesi de The Mandalorian'daki Luke Skywalker rolü için Respeecher kullanılarak yaşlandırıldı. Yapay zekanın artık sık sık kullanılacağı düşüncesi, performans tazminlerinin önünü açan şeffaf yapay zeka anlaşmaları için zemin hazırlıyor.

Altmış yılı aşkın süren oyunculuk kariyeri boyunca James Earl Jones'un sesi, bir sanatçı olarak çalışmalarının silinmez bir parçası haline geldi. Pazartesi günü 93 yaşında ölen Jones, ekranda "Field of Dreams"de tekrar ilgi odağı haline gelen münzevi bir yazarı ve Coming To America'da kurgusal bir ülkenin kibirli kralını canlandırdı.

Ölümünden sonra bile sesi yaşayacak! Star Wars'ın kötü adamı, yapay zekayla hayat bulacak

HAYATTA TUTMAK İÇİN ONAY ALINDI

Skywalker Sound'daki bir ses editörü, Vanity Fair'e Jones'un Darth Vader'ı hayatta tutmak için arşiv kayıtlarının kullanımına onay verdiğini ve Darth Vader'ın Disney+ şovundaki performansını 'iyiliksever bir vaftiz babası' olarak yönlendirdiğini söyledi.

Seslendirme sanatçısı Brock Powell, Jones'un sesi gibi bir aktörü sonsuza dek kullanma yeteneğinin, ses eşleştirme konusunda uzmanlaşmış aktörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi. Bu tür bir işin, video oyunları, animasyon dizileri ve diğer medya türleri için ünlü bir sesi yeniden yaratabilen birçok sanatçı için istikrarlı işler sağladığını söylediler.

"ACABA BAŞKA BİRİ DARTH VADER OLABİLECEK Mİ?"

'Karayip Korsanları' filminde Orlando Bloom'un sesini taklit eden ses eşleştirme çalışması yapan aktör Crispin Freeman, teknolojinin ses eşleştirme rollerini ortadan kaldırabileceğini ancak geleceğin sanatçılarının yeni rollerde kendi yollarını çizme yeteneğine zarar vermediğini söyledi.

Freeman, "İlerledikçe her zaman yeni hikayeler icat etmeye devam etmeliyiz ve sadece eski şeylere güvenmemeliyiz," dedi. "'Acaba başka biri Darth Vader olabilecek mi?' diye endişelenmek yerine neden Darth Vader kadar ilgi çekici yeni bir 'Yıldız Savaşları' karakteri yaratmıyoruz?" yorumunda bulundu.

Ölümünden sonra bile sesi yaşayacak! Star Wars'ın kötü adamı, yapay zekayla hayat bulacak

JAMES EARL JONES KİMDİR?

1931 doğumlu James Earl Jones, sinema ve tiyatro dünyasında derin ve etkileyici sesiyle tanınan bir aktördü. Kariyerine Broadway'de başlayan Jones, daha sonra sinema dünyasında adından söz ettirmeye başladı. 1977 yılında George Lucas'ın yönettiği Star Wars film serisinde Darth Vader karakterini seslendirmesiyle dünya çapında tanındı.

Jones'un sesi, yalnızca Star Wars ile sınırlı kalmadı. Disney'in animasyon filmi The Lion King'de Kral Mufasa karakterine sesiyle hayat verdi. Ayrıca Field of Dreams, The Great White Hope ve Coming to America gibi yapımlarda önemli rollerde yer aldı.

James Earl Jones, kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görüldü ve EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) sahibi sanatçılar arasına girdi. Hem sahne hem de beyaz perdedeki performanslarıyla sinema dünyasında geniş bir etki bırakan Jones, 2011 yılında Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla onurlandırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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