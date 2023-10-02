En Popüler Web Tarayıcıları Açıklandı

StatCounter'ın yayımladığı rapora göre, Eylül 2023 itibariyle en popüler web tarayıcıları sıralandı. Google Chrome birinci sırada yer alırken, Safari ve Microsoft Edge de listede yer aldı.

İnternet üzerinden web sitelerine giriş yapmak için kullanılan tarayıcılar, vazgeçilmez uygulamalardan birisi. Bu noktada karşımıza Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi birkaç seçenek çıkıyor ve bu da bir rekabet yaratıyor.

Google ve Microsoft gibi şirketler, kendi tarayıcılarına yepyeni özellikler ekleyerek rekabette öne geçmeye çalışıyor. Bu da pazar paylarını etkiliyor. Kısa süre önce yayımlanan bir rapor ise en popüler web tarayıcılarını gözler önüne serdi.

En popüler web tarayıcıları ( Eylül 2023)

Teknoloji alanı ile ilgili çeşitli istatistikler yayımlayan StatCounter, Eylül 2023 itibariyle bilgisayar ve mobil platformlarda en popüler web tarayıcılarını sıraladı. Buna göre listenin birinci sırasında yüzde 63.45 pazar payı ile Google Chrome yer aldı.

Listenin ikinci sırasına ise yüzde 19.91 kullanım oranı ile Apple'ın Safari'si adını yazdırmışken, üçüncü sırada yüzde 5.29 ile Microsoft Edge yer aldı. Edge'e, son dönemlerde yapay zeka ile ilgili çeşitli özellikler eklendi ve bu da kullanım oranını önemli seviyede etkiledi.

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Dünya genelinde en popüler web tarayıcıları şu şekilde sıralandı;

SıraWeb TarayıcısıKullanım Oranı 1Google ChromeYüzde 63.452SafariYüzde 19.913Microsoft EdgeYüzde 5.294Mozilla FirefoxYüzde 3.035OperaYüzde 2.916Samsung InternetYüzde 2.317UC BrowserYüzde 0.878AndroidYüzde 0.569Yandex BrowserYüzde 0.3DiğerYüzde 1.36

StatCounter, Türkiye'deki en popüler web tarayıcılarını da açıkladı. Buna göre ülkemizde en fazla Google Chrome'un kullanıldığını görüyoruz. Hemen ardından onu Safari ve Samsung Internet takip ediyor. Tüm liste şu şekilde;

SıraWeb TarayıcısıKullanım Oranı 1Google ChromeYüzde 76.182SafariYüzde 12.673Samsung InternetYüzde 3.894OperaYüzde 2.355Microsoft EdgeYüzde 1.876Yandex BrowserYüzde 1.867Mozilla FirefoxYüzde 0.728IEYüzde 0.179UC BrowserYüzde 0.1110DiğerYüzde 0.18

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