Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna ekipleri, sistem üzerinden tespit ettikleri aşısı eksik yada hiç aşı olmamış kişilere ulaşarak aşı olmaya ikna ediyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna ekipleri, sistem üzerinden tespit ettikleri aşısı eksik yada hiç aşı olmamış kişilere ulaşarak aşı olmaya ikna ediyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, il genelinde kurdukları kiplerin, hiç aşı olmayanları ya da aşısının ilk dozunu olup ikinci dozunu olmayan vatandaşları tespit ettiğini belirterek, "Tekirdağ ve ilçelerinde, aşı ikna ekibi ya da aşı ikna timleri, birinci doz aşılarını olmamış vatandaşlarımızı öncelikle birinci dozunu olmaya ikna ediyor. Birinci dozunu olup da ikinci dozunu; süresini geçirme, ihmal yüzünden olmama veya karar değiştirme gibi sebeplerle olmaktan imtina edenlere, derhal aşılarını olmaları yönünde görüşmeler yaparak ikna sürecine başlıyor ve bu süreci başarıyla sonuçlandırıyorlar." diye konuştu.

Kalkan, aşının Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir silah olduğunu ifade etti.

Ekiplerin çalışmasıyla aşılama oranının yükseldiğini aktaran Kalkan, "Oldukça yüksek sayılarda bu şekilde aşı olan ve aşılarını tamamlayan vatandaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Bu bir toplum savunmasıdır, millet savunmasıdır. En zayıf halkamız aşı olmayan insanımızdır. Bu sebeple, aşı olmaya gereken hassasiyetin hiçbir zaman ihmale düşürülmeden yerine getirilmesi, bizim en büyük beklentimiz." ifadelerini kullandı.

Çorlu Sağlık Müdürlüğü Aşı Birim Sorumlusu hemşire Fatma Ciritçi ise ilçe genelinde aşılarını olmayanları sistem üzerinden belirleyerek onlara ulaştıklarını ve aşı olmaları için ikna çalışmalarında bulunduklarını belirtti.

Ebe Melike Özsarı da ekip olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde aşı olmaya ikna ettikleri kişileri aşıladıktan sonra mutlu olduklarını söyledi.

İlçedeki ekibin 3 kişiden oluştuğunu belirten Özsarı, "Sistem üzerinde yaptığımız kontrollerde aşı olmamış kişileri belirliyoruz. Daha sonra onları telefon ile arıyor ve aşı olmaya ikna ediyoruz. Aradığımız vatandaşları ikna sürecinde aşının faydalarını onlara anlatırken, akıllarındaki soru işaretlerini de gidermeye çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler aldıkça mutlu oluyoruz." dedi.

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor

Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ekipler aşı olmamış kişileri ikna ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:34:06. #1.17#