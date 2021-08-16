Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazan sanığın 29 yıla kadar hapsi istendi
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Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazan sanığın 29 yıla kadar hapsi istendi

Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazan sanığın 29 yıla kadar hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde okul bahçelerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine uygunsuz yazı yazdığı öne sürülen sanık hakkında, 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde okul bahçelerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine uygunsuz yazı yazdığı öne sürülen sanık hakkında, 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay sonrası gözaltına alınan G.D'nin boya ve malzemeleri Atatürk büstüne zarar vermek ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek amacıyla planlı bir şekilde temin ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin toplumda infial uyandırma amacıyla eylemi gerçekleştirdiği de kaydedildi.

Şüphelinin HTS kayıtlarından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçlarından haklarında birden fazla işlem yapılan 10 kişiyle birden çok kez iletişim kurduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde ise sanığın, "Atatürk'ün hatırasına hakaret", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından 29 yıla kadar hapsi talep edildi.

Olay

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesi olayının faili G.D, 30 Mart'ta yakalanmıştı.

Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı ya da kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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