23.08.2019 16:15

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K ve E.Ş isimli kişilerin irtibat kurdukları bazı şahıslara tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelileri takibe aldıkları şüphelilere, adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi. Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüpheliler Y.K. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA