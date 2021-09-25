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Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 aracın devri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 aracın devri yapıldı

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 adet taşıtın devri yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ, toplam 286 bin 851 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2'sine sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 286 bin 851 motorlu kara taşıtının, 152 bin 368'i (yüzde 53,1) otomobil, 5 bin 452'si (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 489'u (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 22'si (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 148'i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 95'i (yüzde 11,5) motosiklet, 840'ı (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 437'si (yüzde 11,0) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Ağustos ayında 8 bin 534 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 8 bin 534 taşıt içinde otomobil yüzde 67,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 5,6 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5'ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2021 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 83 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 917 (yüzde 4,3) adet artarak 286 bin 851 adet oldu.

TÜİK verilerine göre, toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 933 bin 974 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ, toplam 286 bin 851 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2'sine sahip. Tekirdağ'da 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 11,1), motosiklet (yüzde 6,2), otomobil (yüzde 4,7), kamyonet (yüzde 4,1), otobüs (yüzde 2,6), kamyon ve minibüs (yüzde 2,5), traktör (yüzde 2,2) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 aracın devri yapıldı

Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 aracın devri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da 1 ayda 8 bin 534 aracın devri yapıldı - Haberler Ekonomi
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