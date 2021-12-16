Sarıgül: "Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz" - Haberler
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Sarıgül: "Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz"

Sarıgül:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bütün komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamayı arzu ettiklerini belirterek, "Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri Türkiye Değişim Partisi olarak son derece olumlu karşılıyoruz" dedi.

MUŞ (İHA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bütün komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamayı arzu ettiklerini belirterek, "Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri Türkiye Değişim Partisi olarak son derece olumlu karşılıyoruz" dedi.

Sultan Alparslan Havalimanı'nda partilileri tarafından karşılanan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, bütün komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamayı arzu eden siyasi bir parti olduklarını belirterek, "Azerbaycan, Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, özellikle Ermenistan sınır kapısının açılması, Ermenistan, Türkiye arasındaki uçuşların başlaması ve bu konuda da Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri Türkiye Değişim Partisi olarak son derece olumlu karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün komşularımızla barış içerisinde, huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayalım. Bütün komşular, bütün ülkeler birbirlerinin haklarına ve hukuklarına saygı duysunlar" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle birlikte Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞTSO) ile Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaretlerde bulundu. Sarıgül, son olarak partisinin İl Başkanı Tuncer Yıldırım'ın, Karakuyu köyündeki evinde verdiği yemeğe katıldı. Sarıgül ve beraberindeki heyet, kara yolu ile Diyarbakır'a hareket ederek Muş'tan ayrıldı. - MUŞ

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

Sarıgül: Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri son derece olumlu karşılıyoruz

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