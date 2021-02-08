TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu

08.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:48

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Çukurla, gezilerle, talanlarla, 15 Temmuz ihanetiyle durduramadılar.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Çukurla, gezilerle, talanlarla, 15 Temmuz ihanetiyle durduramadılar. İnşallah bir daha da o ihanetlere müsaade etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bingöl İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları daha güçlü ve yüksek bir statüye kavuşturmak için gösterdiği gayrete bizzat şahit olduğunu söyledi.

AK Parti döneminde çok büyük değişimler olduğunu, yaptıkları kanuni düzenlemelerle ve çok çeşitli konularda kadınlara dönük adımlar attıklarının herkes tarafından bilindiğini dile getiren Yılmaz, parti olarak kadınlara daha çok hizmet ettiklerini belirtti.

Yılmaz, kadının olmadığı bir yerde toplumun hedeflerine ulaşamayacağına işaret ederek, kadınların giderek toplumda çok daha üretken hale geldiğini bildirdi.

Karar alma süreçlerinde daha fazla kadının aktif rol alması adına çok önemli adımlar atıldığını aktaran Yılmaz, "Çok daha eğitimli bir kadın nüfusu geldi. Özellikle de kız çocuklarının okullaşmasına verilen önem gelecekte daha farklı sonuçlar üretecek." diye konuştu.

Salgın sürecine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri sınıfta kaldı ve çok ciddi sorunlar yaşadı. Türkiye'de çok şükür güçlü bir sağlık alt yapımız, herkesi kucaklayan bir sosyal güvenlik sistemimiz olduğu için en başarılı ülkelerden biri olduk. Sağlık Bakanımız ve ekibi de işi yönettiler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün gerçekten bizimle benzer nüfusa sahip ülkelerle mukayese ettiğimizde çok çok iyi bir durumdayız."

- "İhanetlere müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti'yi kuran ve güçlendiren, bugünlere getirenin millet olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim uluslararası güç odaklarıyla, birtakım derin yapılarla işimiz yok. Bizim işimiz milletle. Millet razı olduğu sürece biz yönetmeye devam ederiz. 2023 çok uzak değil artık yaklaştı. Ötesine geçen hedeflerimiz de var, 2053, 2071... Biz görmesek de çocuklarımız, torunlarımız görür. Türkiye yükselen bir güç. Çukurla, gezilerle, talanlarla, 15 Temmuz ihanetiyle durduramadılar ve inşallah bir daha da o ihanetlere müsaade etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye pandemi sonrası yeniden yükselen bir güç olarak inşallah uluslararası rekabette kendisini en güçlü şekilde ortaya koyacak."

"Güçlü bir büyüme sağlayacağız"

Yılmaz, 2021 yılının bir yenilenme, büyüme, reform yılı olacağına işaret ederek, "Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçüldü. Türkiye buna rağmen büyüme sağladı. Düşük de olsa pozitif büyüme sağlayan ender ülkelerden biri olduk, geçen yıl. Bu yıl güçlü bir büyüme sağlayacağız. Bunun istihdama yansımalarını hep birlikte göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar ve partililer katıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde Şeyma Bural, AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Kadın Kolları Kongresinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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