TBMM'nin 27. Yasama Dönemi, 600 Milletvekilinin Yemin Töreniyle Yarın Resmen Başlayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), 27. yasama dönemi, 600 milletvekilinin yemin töreniyle yarın resmen başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 27. yasama dönemi, 600 milletvekilinin yemin töreniyle yarın resmen başlayacak.
TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılacak. Oturumu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz geçici başkan sıfatıyla yönetecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yemin töreni için Meclis'te olacağı belirtildi. Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde mazeret bildirdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine en yaşlı ikinci üye sıfatıyla AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü karşılayacak. (BC-DK-Y) - ANKARA