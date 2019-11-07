TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

07.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:51
TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

(İHA))

Kaynak: İHA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
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