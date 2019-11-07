TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
(İHA))
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti