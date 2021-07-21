TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da emniyet ve jandarma teşkilatının bayramını kutladı, şehit bekçinin ailesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da emniyet ve jandarma teşkilatının bayramını kutladı, şehit bekçinin ailesini ziyaret etti.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenlerine katıldı.

Ardından, 14 Temmuz'da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve aynı saldırıda yaralanan Fırat Doğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Şentop, buradan Zübeyde Hanım Huzurevi'ne geçti.

Huzurevinde yaşlıların bayramını kutlayan Şentop, kendisini karşılamak için gelen koruma altındaki çocuklara da hediye ve harçlık dağıttı.

Şentop'a Tekirdağ programında Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da bayramlaşma programlarına katıldı - Haberler
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