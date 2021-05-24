Tatvan'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahili ve Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahili ve Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Sahildeki çöpleri toplayan belediye ekipleri, kıyı kesimini iş makinelerinin yardımıyla temizledi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, her yıl bahar aylarında sahilde iş makineleriyle temizlik yaptıklarını söyledi.

Söz konusu bölgenin kentin cazibe merkezi olduğunu belirten Geylani, şunları aktardı:

"Ortaya çıkan kötü görüntüyü kaldırmak için iş makineleri ile temizlik çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda göl kıyısındaki diğer mahallelerimizde de temizlik çalışması devam ediyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı Kalderası'nda da temizlik çalışması yürütüyoruz. Bize bırakılan mirası bizim de geleceğe temiz bir şekilde bırakmamız gerekir. Nemrut Kalderası'nın kendine has bir doğası var. Nemrut Dağı sayısız endemik bitkiye ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Kaldera içeresindeki Nemrut Krater Gölü kıyısında çöp bırakma alanları olmasına rağmen, bazı ziyaretçilerin çöplerini gelişi güzel bıraktığını görüyoruz. Bu çok üzücü, herkesin çevre konusunda daha duyarlı olmasını ve doğaya zarar vermemesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir