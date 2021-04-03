Tatvan'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı
Bitlis'in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.
Bitlis'in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda, hayat boyu öğrenmede iş birliği, koordinasyonu sağlamak, hayat boyu öğrenme etkinliklerini birlikte planlamak, hizmet tekrarı, kaynak israfını önlemek ve verimliliği artırmak gibi konular ele alındı.
Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi'nin çalışmaları ve açılan kursların tanıtımı yapıldı.
Toplantı, görüş, öneri ve yapılacak projelerin görüşülmesiyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir