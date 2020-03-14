Taşmak üzere olan gölete anında müdahale MERSİN'de merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan gölete ekipler tarafından müdahale edilirken bölgede yaşayan iki ailede güvenlik bir alana yerleştirildi.

MERSİN'de merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan gölete ekipler tarafından müdahale edilirken bölgede yaşayan iki ailede güvenlik bir alana yerleştirildi.

Toroslar Belediyesi, gün boyu devam eden kuvvetli sağanak yağış sonucu taşmak üzere olan Yavca Mahallesi'ndeki gölete anında müdahale etti. Bölgeye anında ulaşan ekipler, paletli ekskavatör aracılığıyla göletin taşmaması için tedbir aldı. Ekipler, aynı anda Arslanköy Mahallesi'nde de taşan derelere müdahale ederek olası tehlikelere karşı önlem aldı. Ekipler, gölete yakın 2 evi de güvenli yere yerleştirerek önlem aldı. Aynı zamanda bir ahır da boşaltılarak hayvanların telef olmaması için seferber olundu.

Doğal afet durumlarına karşı her an teyakkuzda olduklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Oluşturmuş olduğumuz afet ekibimiz ile olası yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklıyız. Yavca Mahallemizde aşırı yağışlar ile dolan gölete ekiplerimiz anında müdahale etti ve böylece hiç bir vatandaşımız mağdur olmadı. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Bu durumu atlatana kadar teyakkuz halinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA