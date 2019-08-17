Talas belediye meclis üyeleri Ali Dağı'nda fidan dikti

17.08.2019 14:03

Talas Belediyesi Meclis Üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Ali Dağı'nda fidan dikti.

Başkan Yalçın ve meclis üyeleri 'Ali Dağı 360 Projesi' yürüyüş alanında buluştu. AK Parti, MHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 100 adet çam fidanı toprakla buluştu. Bu etkinliği her 15 günde bir düzenlediklerini belirten Başkan Yalçın şunları kaydetti, "Bugün 100 tane çok yetişkin, en az 3 metre boyunda çam fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Ben meclis üyelerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üzerlerinde de inşallah Ali Dağına ağaç diken herkesin isimleri yazılacak." Başkan Yalçın, fidan diken herkese teşekkür ederek bunun bir sadakayı cariye olduğunu söyledi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Musa Soykarcı ise şunları söyledi, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'in öncülüğünde meclis üyelerimiz ve belediye bürokratlarımızla birlikte Ali Dağı 360 bölgesinde çam dikiyoruz. Yani buraların ağaçlandırılması çok önemli biz ekip olarak büyük bir gayretle, şevkle elimizden geleni yapıyoruz."

MHP Meclis Üyesi Orhan Say da bundan sonra Ali Dağı'nın ağaçlandırılmasına çok önem verildiğini ifade ederek, "Buralar sadece meşeyken şimdi çam ormanı haline geliyor. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra daha çok olacak. Burada herkesin gelip ağaç dikmesini de istiyoruz. Hiç ağaç dikmeyen insanlar vardır, o zevki mutlaka yaşasınlar ve çocuklarına da yaşatsınlar" dedi.

İyi Parti Meclis Üyesi Hasan Özsoy, ağaç dikmeyi kutsal bir vazife olarak gördüklerini ve Talas Belediyesinin bu tür çalışmalarını desteklediklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA