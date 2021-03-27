Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
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Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar

Son dakika haberler... Antalya'da virajı alamayarak palmiyeye çarptıktan sonra takla atan araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 kişi koşarak kaza yerinden kaçtılar.

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Antalya'da virajı alamayarak palmiyeye çarptıktan sonra takla atan araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 kişi koşarak kaza yerinden kaçtılar.

Aydınlatma direği ve palmiyeye çarptıktan sonra yolda yan yatan araç adeta hurdaya dönerken, aracın ön koltuğunun ayak kısmında bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı. Kaza anı, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, araçtan çıkıp kaçan 2 genç bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Çetin emeç Caddesinde Sorgun bulvarı istikametinden Gençlik merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 DNK 198 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten virajı alamayarak refüj bordürüne, aydınlatma direğine ve palmiyeye çarparak takla attı.

Yolda yan dönen araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen araç sahibi, aracının durumunu görünce şaşkınlık yaşarken, trafik ekiplerine aracını ismini bilmediği bir arkadaşına ödünç verdiğini, arkadaşının ismini bilmediğini söyledi. Polislerin araçta yaptığı incelemede, araçta bulunan bir bel çantasından Volkan Y. ismine düzenlenmiş kimlik çıkarken, araç sahibi aracını verdiği kişinin Volkan Y. olduğunu söyledi.

Yol ortasındaki araç trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla lastiğinin üzerine devrilirken, aracın ön koltuğunun paspası üzerinde bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı.

(Arif Kaplan/İHA)

Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar
Son dakika gündem: Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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