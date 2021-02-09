Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
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Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer

09.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:26
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, çıkılması tehlikeli ve yasak olan tarihi surlara fotoğraf çekmek amacıyla çıkanları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce konulan uyarı tabelaları ve demir çitler işe yaramadı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, çıkılması tehlikeli ve yasak olan tarihi surlara fotoğraf çekmek amacıyla çıkanları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce konulan uyarı tabelaları ve demir çitler işe yaramadı. Surlara çıkmaya devam edenler olunca bu kez sac bariyerli önlem alındı. Surlara çıkan merdivenlerin çevresi, sac bariyerlerle kapatılınca gelenler de sur diplerinde fotoğraf çekmeye başladı.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar, üzerinde fotoğraf çekme tutkusuyla zaman zaman ölümlere de yol açan düşme vakalarıyla gündeme geliyor. Yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkılmasının önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce, uyarı tabelaları asılarak, merdivenler de demir çitlerle çevrildi. Bu önlemlere rağmen demir çitlerin kesilerek ve kırılarak surlara çıkılmaya devam edilmesi üzerine belediye çareyi, merdiven girişlerini sac bariyerlerle kapatmakta buldu. Hazreti Süleyman Camisi ve İçkale'nin de içinde bulunduğu park alanına gelen vatandaşlar, bu önlem üzerine çıkamadıkları surların diplerinde hatıra fotoğrafı çekildi.

'BAKIP BAKIP GERİ GİDİYORUM'

Alınan önlemler yüzünden surlara çıkamadığını dile getiren Fatma Durmuş, "Yapacak bir şey yok. Aslında önlem almak güzel ama hepsini değil de yarısını kapatsalardı. İnsanlar surların üzerinde yürürken sağa sola bakmıyorlar. Geldim, bakıp bakıp geri gidiyorum. Yukarıya çıkamıyorum" dedi.

Özbekistan'dan gelen Sitora Xejayeva da, önlem alınmasını güzel olduğunu belirterek, "Resimler çekildik, memnun kaldık. İnşallah yine geleceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Yusuf Canpolat ise, gezmek amacıyla geldiklerini ve ama surlara çıkamadıklarını ifade ederek, surların üzerinde fotoğraf çektiremeden İstanbul'a geri döneceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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