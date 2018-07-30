Suriyelilere Kurban Bayramı İçin Bayramlaşma İzni

Kilis Valiliği Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler için 1-18 Ağustos tarihleri arasında ülkelerine gidebilecekleri, gitmen isteyen Suriyelilerin randevu almaları istendi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyenlerinin Suriye'ye geçişleri sağlanacağı belirtildi.

Açıklama şöyle sürdü,"Geçici koruma statüleri sonlandırılmaksızın Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak isteyen Suriyelilerin www.suriyedebayramlasma.com web adresinden randevu alarak geçişleri sağlanacaktır. Türkiye'den Suriye'ye çıkışlar, 1 - 18 Ağustos 2018 tarihleri arasında, 3 Eylül 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arası ise dönüşleri sağlanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde valiliğimizce söz konusu bayram izinleri kısmen veya tamamen durdurulabilecektir. Bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldı ise dönüş de aynı kapıdan yapılacaktır. Her bir aile üyesi için 'Başvuru Formları' dolduracak ve bu formlar bayramlaşma izni kapsamında Suriye'ye çıkış isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı almak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri ve yol izin belgeleri ile birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kara Hudut Kapısına gelebileceklerdir. Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'deki güvenli alanlara Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab çıkışları ve dönüşleri Başvuru Belgesi (internetten edinilecek), Yol İzin Belgesi (ikamet edilen Göç İdaresi İl Müdürlüğü), Kayıt Belgesi, Geçici Koruma Kimlik kartı ile sağlanacaktır.15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarının yanında getirilmesi gerekmektedir" denildi. - KİLİS