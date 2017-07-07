Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip, Çocuğu ile Birlikte Öldürdüler (2)

TARTIŞTIKLARI MESAİ ARKADAŞLARININ KARISINI KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİLER



Kaynarca'da, ormanda cesetleri bulunan Suriyeli 9 aylık hamile Emani Arrahman ile 10 aylık çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen Arrahman'ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.



Ştpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman'ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



YARIN HASTANAYE KALDIRILACAKTI



Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman'ın yarın (Cuma) doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.