Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi

AA / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle açılan kursta yaklaşık 12 bin yetişkin okuma yazma öğrendi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle açılan kursta yaklaşık 12 bin yetişkin okuma yazma öğrendi.

Türkiye'nin desteklediği yerel yönetimler tarafından 7 Temmuz'da, Bab, Kabbasin ve Bizia bölgelerinde açılan okuryazarlık kursu tamamlandı.

Bu kurslarda eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 12 bin kişi için Bizia bölgesindeki El Faruk İlkokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, yerel meclis yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Törende katılan yetkililer, okuryazarlık kursunu başarıyla bitirenlere sertifikalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Alkal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, 10 bin öğrenciye ulaşmak hedefiyle yola çıktıklarını, bölge halkının eğitime olan ilgisinden dolayı 12 bin kişiye kadar ulaştıklarını söyledi.

Alkal, çoğunluğu kadınlardan oluşan okuryazarlık öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Alkal, eğitimin kadınlar üzerindeki önemini vurgulayarak Suriyeli kadınların yetiştireceği nesillerin Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacağını bu yüzden eğitime çok önem verdiklerini aktardı.

Bizia Yerel Meclis Eğitim Sorumlusu Salih Akil de "Üç ay önce başlayan eğitimlere 12 bine yakın kadın ve erkek öğrenci başvuru yaptı. Bu süreçte eğitimini tamamlayarak başarılı olan öğrencilere sertifikaları teslim edildi. Türkiye'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi

Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi

Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi

Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi
AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür'

Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

 Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye'de 12 bin kişi Türkiye'nin desteğiyle açılan kursla okuma yazma öğrendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:14:12. #1.17#