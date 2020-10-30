Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı
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Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

30.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:59
Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabancayla 40 çalıntı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 şahsın üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, aracın içerisinde yapılan kontrolde ise 40 adet çalıntı güvercin ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Şüpheli araçtan onlarca çalıntı güvercin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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