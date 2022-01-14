Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 829 bin 10 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 843 bin 618 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 776 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 60 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 266 milyon 913 bin 567 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 261 milyon 120 bin 317 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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