Yukatel Adana Demirspor, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Adana'da RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde son haftaya 44 puanla 11. sırada giren Adana ekibi, 58 puanla 4. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 55 gol gördü.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.