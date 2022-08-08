Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı 2022 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı. 2022 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde 3 Ağustos'tan beri devam etmekte şampiyonada bireyselde ve takımlarda birinci olan sporcular şöyle: Klasik Yay 13-14 Erkek Takımı: İsmail Rüzgar Akyüz, Hüseyin Erdem Demir, Yunus Emre Kaya. Klasik Yay 13-14 Kadın Takımı: Melek Naz Alkan, Erva Medine Sazak, Melike Taşbaşı, Klasik Yay 13-14 Karışık Takımı: Nihan Nida Uzunsoy, Bilal Numan İnan. Klasik Yay 13-14 Erkek: Hüseyin Erdem Demir. Klasik Yay 13-14 Kadın: Melike Taşbaşı. Makaralı Yay 13-14 Erkek Takımı: Batuhan Levent Sağlam, Emirhan Efe Konak, Nazır Bahadır Özcan. Makaralı Yay 13-14 Kadın Takımı: Gülsüm Kalyon, Sevda Özkan, Nimet Zülal Saymaz. Makaralı Yay 13-14 Karışık Takımı: Selin Çakır, Furkan Doruk Mutlu. Makaralı Yay 13-14 Erkek: Batuhan Levent Sağlam. Makaralı Yay 13-14 Kadın: Ecesu Demircan. Spor AA / Fatih Çakmak Hüseyin Erdem İstanbul Türkiye Spor Haberler

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