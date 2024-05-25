Üye Girişi
Haberler

Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle Belediyespor, 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Yenimahalle Belediyespor, 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında yarın Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride durumu 2-1'e getirmişti.

Şampiyonluk final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, 2023-2024 Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / Spor

TRT Spor Yıldız Spor Spor Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title