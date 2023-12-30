Suudi Arabistan'da Süper Kupa finali Atatürk pankartları nedeniyle iptal edildi

Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin, takımların Mustafa Kemal Atatürk’ü anan pankartlar ve formalarla çıkmak istemesi üzerine ev sahibi organizatörlerle yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edilmesi yabancı basında geniş bir şekilde yer aldı.

Reuters haber ajansı, olayın “Türkiye ve Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin yeniden ısındığı bir sırada” yaşanmasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği aktarıldı.

2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Reuters, “Maçın iptal edilmesi, Türkiye futbolunda tartışmalarla dolu bir aya başka bir ekleme oldu” ifadesini kullanarak Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın maç sonunda hakemi yumrukladığı ve İstanbulspor’un sahadan çekildiği olayları hatırlattı.

Habertürk televizyonunun açıklamalarına yer veren ABD merkezli AP haber ajansı, “Futbolcular, maç cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştiği için Atatürk’ün göründüğü tişörtlerle sahaya çıkmakta ısrarcı oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe daha önce maçın Suudi Arabistan yerine memleket topraklarında oynanmasını istemişti” ifadesine yer verdi.

Ajans, “Petrol zengini Suudi Arabistan son yıllarda uluslararası müsabakalara ve turnuvalara ev sahipliği yapmaya başladı, 2034’deki erkek futbolunun Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. İspanya ve İtalya kendi süper kupalarını Ocak ayında Suudi Arabistan’da oynamaya hazırlanıyor” dedi.

ABD merkezli ekonomi ve finans haberleri yapan medya kurumu Bloomberg de Suudi Arabistan’daki maçın “kulüplere göre Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin seküler kurucusunun bulunduğu tişörtlere müdahale etmesinin ardından” iptal edildiğini aktardı.

Haberde, “Atatürk, Suudi Arabistan’ın da bir parçası olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından 1923 yılında Türkiye’yi seküler bir cumhuriyet olarak kurdu ve hilafeti kaldırdı” açıklamasına yer verildi.

Ayrıca, “İki takım Türkiye’ye ayrı ayrı döndü ve heyecanlı taraftarları tarafından karşılandı, iki rakip takımın ortak bir amaçta birleşmesi çok nadir görülüyor” tespiti de yapıldı.

Son iki yılda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde ilerleme görüldüğü, ancak bu son olayın bu duruma zarar verebileceği ifade edildi.

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartına izin verilmediği iddialarına yer verildi

ABD merkezli New York Times’ın spor sitesi Athletic, “2023 Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasının 100. yılı. Maçı Suudi Arabistan’a taşıdığı için çok ağır bir şekilde eleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu, başta maçın iptal edileceği spekülasyonlarını ‘dezenfermosyan’ olarak niteledi ve reddetti. Ancak başlangıç saati yaklaşırken ve taraftarlar stadyumda beklerden maçın oynanamamasına karar verildi” satırlarını kaleme aldı.

Athletic de Türkiye futbolunda son haftalarda yaşanan gerilimleri haberinde hatırlattı.

İngiltere merkezli spor haber sitesi olan Goal, iptal edilen maçı “’Yurtta Sulh’ pankartı ve tişörtler yüzünden yaşanan münakaşa yüzünden oyuncular otellerini terk etmeyi reddetti” başlığıyla haberleştirdi.

Almanya’nın kamu yayıncılarından olan Deutsche Welle, “Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’e saygısını göstermek isteyen kulüplerin bu talebinin reddedildiği iddiaları yüzünden futbolcular sahaya çıkmadı” ifadesine yer verdi.

Maçın ne zaman, nerede oynanacağının ise henüz net olmadığı vurgulandı.

Maçın iptaline geniş yer veren İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haber sitesi, Türkiye medyasında yer alan iddialara göre İstiklal Marşı’nın çalınmasına izin verilmediğini aktardı.

Aynı zamanda “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazan pankarta izin verilmediği iddialarına da yer verdi.

Cumhuriyet gazetesinin münazaraların sonuç vermediği ve maçın iptal edildiği haberine yer veren Daily Mail, “Stadyumun içinde maçın başlamasını bekleyen taraftarlar maçın iptal edildiği haberinin üzerine stadyumu terk etti. Stadyumdaki ışıklar söndürüldü, Galatasaray ekibi de otobüsle ayrılırken görüldü” diyerek olayları tarif etti.

Bir haftadan daha kısa bir süre önce iki takımın maça çıktığını aktaran gazete, Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaştığını belirtti.