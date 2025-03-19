Şampiyonlar Ligi'nde acı tablo! 4 Büyükler'den 2 milyar euroya 1 galibiyet

Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı. Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca euro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta "yok"ları oynadı. Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden4 Büyükler, 26 teknik adamla çalıştı. Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar euro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi.

376 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

4 Büyükler, 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu. Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.

26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.4 Büyükler, 2019-2025 yılları arasında 23'ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı. Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da 1'er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor da Abdullah Avcı'ya 2'şer kez emanet edildi. Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor'da 8'er, Fenerbahçe'de 7 ve Galatasaray'da 3 teknik direktör görev yaptı.

BONSERVİS MALİYETLERİ 2.12 MİLYAR EURO

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre;4 Büyükler, 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar euro ödedi.

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon euro, Fenerbahçe 621,5 milyon euro, Beşiktaş 473,9 milyon euro ve Trabzonspor 389 milyon euro harcama yaptı. Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GALİBİYET

4 Büyükler, bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca euro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı. Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi. Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ ELEMELERDE TAKILDILAR

4 Büyükler, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi. Galatasaray 2021-22 ve 2024-25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi'nde boy gösterme şansını kaybetti.4 Büyükler'e geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

EN İYİ DERECE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ

Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1'er sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Şampiyonlar Ligi'ne güç yetiremeyen4 Büyükler, iki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde de son 16 turundan öteye geçemedi. Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi'nde geldi. UEFA'nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi.