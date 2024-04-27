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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finali başladı

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Gaziantep Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final serisinde rakiplerini mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabına iki maçla devam edildi.

Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u 98-92 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Diğer karşılaşmada Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 66-60 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu.

Çeyrek finalde bu serilerin ikinci maçları 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Gaziantep Türkiye Sigorta Mersin Spor Güncel Haberler

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